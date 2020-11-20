Українців у Швейцарії запрошують до участі у віртуальній конференції про Голодомор

Посольство України в Швейцарії запрошує українців долучитися 20 листопада до онлайн-конференції під назвою: «Голодомор. Проблематика визнання трагедії у світі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Захід стартує о 17:00 і відбудеться на платформі Zoom.

У програмі зустрічі – вітальне слово від посла України Артема Рибченка та голови Українського товариства в Швейцарії Андрея Лужницького, короткі доповіді провідного наукового працівника відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, кандидата політичних наук Миколи Рябчука та науковиці Юлії Романенко, яка досліджує проблематику голодоморів в Україні.

Під час заходу пройде відкрите обговорення стратегії української громади з метою інформування швейцарської громадськості про трагедію Голодомору.

Наприкінці зустрічі відбудеться трансляція фільму Ендрі Ткача «Hunger for Truth» українською мовою.

«Ми будемо раді участі у конференції всіх, для кого тема Голодомору в Україні є важливою», - зауважили в посольстві.

Як повідомлялося, День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

Читайте також: Найвідомішу в світі виставку про Голодомор вперше покажуть в Україні

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть доступні в інтернеті вперше.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть доступні в інтернеті вперше.