Американський актор збирає фотографії України для свого нового проєкту

Американський актор Джозеф Гордон-Левітт звернувся через соцмережу до всіх охочих з проханням надіслати йому гарні фотографії України для його нового проєкту.

Як передає Укрінформ з посиланням на uapost.us, про це актор написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Привіт, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проекту на моєму сайті HitRECord. Знайдіть декілька фотографій, які ви зробили десь в країні, і додайте їх в проєкт», - написав Гордон-Левітт, супроводивши це посиланням на сайт https://hitrecord.app.link/ukraine.

Своє звернення актор супроводив знімком, зробленим в Карпатах.

Гордон-Левітт зауважив, що цей проєкт також може бути цікавий для письменників та акторів. Для отримання додаткової інформації він порадив завітати на його сайт.

Як зазначається, на даний момент на сайті, де Гордон-Левітт закликав постити фото України, опубліковано вже чимало знімків. Тут можна знайти, зокрема, світлини з природою України, зображення Києва, Одеси, тунелю кохання в Клевані, Карпат, хатини рибалки в Старому Солотвині, озера Світязь, замку в Підгірцях, Чорного моря і багато іншого.

Джозеф Леонард Гордон-Левітт (англ. Joseph Leonard Gordon-Levitt; нар. 17 лютого 1981, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США) - американський актор, режисер, сценарист та продюсер. Став популярним завдяки ролі Томмі Соломона у комедійному серіалі «Третя планета від Сонця» (1996-2001), а також фільмам «Цеглина» (2005), «500 днів літа» (2009), «Початок» (2010), «Темний лицар повертається» (2012) та «Петля часу».

Фото: Укрінформ, Joseph Gordon-Levitt в Фейсбуці