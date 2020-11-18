Найвідомішу в світі виставку про Голодомор вперше покажуть в Україні

У Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві 20 листопада відкриється виставка «Марія» канадської фотографині та художниці українського походження Лесі Марущак.

Як передає Укрінформ, про це повідомляєься на сторінці події в Фейсбуці.

«Це найвідоміша у світі виставка про Голодомор, яка була представлена у понад 9 країнах світу і буде вперше показана в Україні», - йдеться в анонсі.

Вона експонуватиметься з 20 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конґресу українців.

«Роботи авторки передають емоційну та раціональну відповідь на злочин, сформовану на основі дослідження розповідей людей, хто пережив Голодомор, які поширені в українській громаді Канади, де художниця виросла», - йдеться в анонсі.

Леся Марущак – мисткиня, творчість якої опирається на історичні дослідження пам’яті й ідентичності і за допомогою чуттєвості та візуальності пробуджує глибинні емоційні відчуття. Серед інституцій, що мають її твори, Музей мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку, Європейський дім фотографії в Парижі, Бостонський Атенеум, Стенфордський університет, Колумбійський університет та Бібліотека Конгресу в США.

Як повідомляв Укрінформ, «Марія» - це один зі складників великої мультимедійної арт-інсталяції, що пов’язана з мобільним меморіальним простором. Проєкт присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. У центрі уваги - портрет юної дівчини Марії, якій вдалося вижити і перебратися в Канаду, у той час як мільйони людей загинули. У проєкті представлені книга, виставка зображень та інсталяцій, фільм і серія лекцій.

У травні 2019 року художня книга Лесі Марущак «Марія» здобула найвищу нагороду на Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві, а також увійшла до кінцевого списку на Афінському фестивалі фотокниг та престижному Prix du livre, Recontres d'Arles в 2019 р. у Франції.

Проєкт «Марія» також був представлений в Парижі у рамках рамках ParisArtistes та престижної фотовиставки Objectif FEMMES 4-6 жовтня 2019 року.

Інсталяція Лесі Марущак з проєкту «Марія» демонструвалася онлайн в червні цього року в США.

Проєкт «Марія» був представлений у вересні на сьомому фотофестивалі Landskrona Foto Festival 2020 у Швеції. Одне із зображень проєкту було обране як головний рекламний образ фестивалю і демонструвалося на цифрових білбордах у центрі міста.

Світовий конґрес українців надав патронат проєкту «Марія».

Фото: Національний музей Голодомору-геноциду в Фейсбуці