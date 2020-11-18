Конкурс на розробку погруддя Шевченка для Сантьяго: посольство в Чилі запрошує скульпторів

Українські дипломати в Чилі запрошують усіх охочих скульпторів узяти участь у відкритому конкурсі на розробку макета та втілення проєкту бюсту Тараса Шевченка, який буде встановлений у Сантьяго на площі України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділення посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі. У диппредставництві звернули увагу на те, що висота пам’ятника разом із постаментом не має перевищувати 2 м. Прийом заявок триватиме до 30 січня 2021 року Пропозиції слід надсилати на скриньку emb_cl@mfa.gov.ua, зазначивши в темі: «проєкт_Шевченко». Читайте також: Українським громадам на семінарі від СКУ підкажуть, як налагодити співпрацю з посольствами