Конкурс на розробку погруддя Шевченка для Сантьяго: посольство в Чилі запрошує скульпторів

Конкурс на розробку погруддя Шевченка для Сантьяго: посольство в Чилі запрошує скульпторів

Укрінформ
Українські дипломати в Чилі запрошують усіх охочих скульпторів узяти участь у відкритому конкурсі на розробку макета та втілення проєкту бюсту Тараса Шевченка, який буде встановлений у Сантьяго на площі України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділення посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі.

У диппредставництві звернули увагу на те, що висота пам’ятника разом із постаментом не має перевищувати 2 м.

Прийом заявок триватиме до 30 січня 2021 року

Пропозиції слід надсилати на скриньку emb_cl@mfa.gov.ua, зазначивши в темі: «проєкт_Шевченко».

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