Українським громадам на семінарі від СКУ підкажуть, як налагодити співпрацю з посольствами

Світовий конґрес українців (СКУ) проведе 21 листопада менторський семінар «Як громадам співпрацювати з посольствами України?».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоірнці СКУ в Фейсбуці.

Вступне слово на заході виголосить президент СКУ Павло Ґрод.

Спікрами будуть посол України в Лівані Ігор Осташ; посол України в Канаді Андрій Шевченко; голова Конґресу українців Канади (КУК) філії Торонто (2014-жовтень 2020), керівник Менторської програми СКУ Тарас Багрій.

Модератором виступить виконавчий директор Світового конґресу українців Марія Купріянова.

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/fg86MIL.

Подія транслюватиметься на сторінці СКУ в Фейсбуці.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців