Україна потребує позитивного іміджу для залучення міжнародних партнерів – президент СКУ

Україна має показати себе переможцем, працювати над своїм позитивним іміджем, аби бути цікавою для світу.

На цьому наголосив президент Світового конгресу українців (СКУ) Павло Ґрод під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже часто ми говоримо про проблеми і дивимося критично. Але мусимо дивитися з погляду минулого і майбутнього. Давайте будемо горді, що нам вдалося відкинути радянське минуле, Україна не є Білорусь, Україна не є Росія, люди хочуть стати частиною нового світу. І тому ми повинні транслювати світові, що ми є переможці, тоді наші міжнародні партнери схочуть з нами працювати. Але якщо вони повсякчас чують, які є постійні проблеми в Україні, то кажуть: нам це нецікаво. Тому я дуже заохочую до позитивного іміджу. Тобто що буде процес реформ, процес розбудови держави. Ми мусимо дивитися в позитивному напрямку», - сказав Ґрод.

Він додав, що незалежна Україна має міцний фундамент, основою якого є люди, український народ, і він не має усуватися від процесів, що відбуваються в державі, перекладаючи відповідальність за них тільки на владу.

«Важливо, щоб ми і далі вірили в себе. Але, на жаль, я бачу, що забагато хто надіється на уряд – що уряд зробить, що президент зробить. Я закликаю, щоб ми дивилися, що громадянське суспільство зробить. Це є ключ», - зазначив Ґрод.

Він нагадав, що були моменти, коли Україна могла повернути назад, до свого радянського минулого, але люди повстали. Після Помаранчевої революції і до певної міри після Революції Гідності, коли був великий громадський виступ за те, щоб повернути Україну на шлях європейського майбутнього, люди відійшли, мовляв, хай уряд цим займається, ми повертаємося до свого життя. «Очевидно, це пов’язано з війною, бо люди воюють за свою незалежність. Але також треба, щоб воювали за ці реформи, воювали за прогрес України, не чекали, що одиниці будуть рятувати Україну – чи президент, чи прем’єр-міністр, чи влада», - зазначив президент СКУ.

Як повідомлялося, з 17 по 27 листопада 2020 року проходить онлайн-форум «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за рік діяльності Уряду та Парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Форум проводиться в межах підготовки до Ukraine Reform Conference, яка є ключовою щорічною міжнародною подією, присвяченою експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

У 2021 році URC відбудеться у Вільнюсі, Литовська Республіка. Протягом 23-х тематичних панельних дискусій громадські експерти разом з представниками влади та міжнародними партнерами говоритимуть про актуальний стан реформ та рекомендацій щодо їх подальшого втілення.