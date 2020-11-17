Українська діаспора відстоюватиме впровадження в Україні подвійного громадянства – президент СКУ

Україна має ухвалити закон про подвійне громадянство, аби українці поза нею могли активно долучитися до її розвитку, і діаспора активно відстоюватиме прийняття такого закону.

На цьому наголосив президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вагомим є створення в Україні середовища, сприятливого для залучення закордонних українців. Ми працюємо адвокатами України по всьому світу, і багато українців у Канаді хотіли би мати українське громадянство. Тому питання подвійного громадянства є важливим. Наприклад, Наталія Яресько, Уляна Супрун уже долучилися до розвитку України, а таких могло би бути набагато більше. Але не можна брати участь у конкурсах на державну службу, якщо немає українського громадянства, і це перешкоджає участі міжнародної української спільноти в житті України», - сказав Ґрод.

Принагідно він порадив взяти приклад з країн Балтії, які активно залучають діаспору до свого розвитку.

«Україна потребує експертів, а також потребує фахівців, які готові долучитися до процесу реформ, до розбудови інституцій, до економічного, політичного і соціального розвитку. І тому я закликаю, щоб ми створили всі можливі умови, щоб залучити до цих процесів українську діаспору. Вона є фахова, вона патріотична, готова долучитися. І тому ми далі будемо наполягати, щоб парламент прийняв закон про подвійне чи множинне громадянство», - додав президент СКУ.

Як повідомлялося, з 17 по 27 листопада 2020 року відбудеться онлайн-форум «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за рік діяльності Уряду та Парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Форум проводиться в межах підготовки до Ukraine Reform Conference, яка є ключовою щорічною міжнародною подією, присвяченою експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

У 2021 році URC відбудеться у Вільнюсі, Литовська Республіка. Протягом 23-х тематичних панельних дискусій громадські експерти разом з представниками влади та міжнародними партнерами говоритимуть про актуальний стан реформ та рекомендацій щодо їх подальшого втілення.