Верховенство права має бути інтегроване в українську реальність – Ґрод

Прогресу реформ не відбудеться, доки верховенство права не буде інтегроване в українську реальність, переконаний президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод.

Про це він сказав під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз наша увага прикута до Конституційного суду. Але дуже важливо, щоб ми дивилися в цілому на реформу судової системи – від малих судів до Верховного суду. Питання верховенства права складне, але має бути головним пріоритетом, бо без судової реформи на кожному рівні, включно з міськими судами, серед яких є проблематичні, не зрушать ані соціальні реформи, ані економічні реформи. І тому треба на них зосередитися», - зазначив Ґрод.

Він зауважив, що питання конституційної кризи – це є симптом того, як Україна виступає на шляху подолання різних викликів по реформуванню.

«Це не лише судова реформа, йдеться про всю систему, яка повинна бути незалежною від впливу будь-яких сторін – від Верховної Ради, від уряду, від Президента. Доки верховенство права не інтегроване в українську реальність, реального прогресу важко очікувати, може відбутися також відкат реформ. Верховенство права і дотримання судових процедур є ключовими в цьому аспекті. І попередні президентства, і сучасна конституційна криза показують, що не може бути економічного процесу, не може бути зовнішніх інвестицій без дотримання верховенства права», - додав президент СКУ.

Зупинившись на питаннях економіки, він підкреслив, що вона «є ключем до успішності, до добробуту».

«Ринок капіталу і фондовий ринок, а також інвестиційний клімат повинні бути передбачувані. Дуже важливими є верховенство права, мають бути довгострокові рішення. Це мають бути систематичні та прозорі рішення і трансформації. І також повинні бути механізми для того, щоб залучати представників діаспори ширше і ми могли співпрацювати з Кабінетом Міністрів, Міністерством закордонних справ, а також з представниками української спільноти по всьому світу, з Торговими палатами для того, щоб заохочувати українських підприємців, які працюють за кордоном, повертати гроші до України, щоб вони мали можливість знаходити нові ринки і нові канали. І це є критичним для процесу економічних реформ», - сказав Ґрод.

Він зауважив, що так само регуляторна прозорість має спиратися не лише на особисті зобов’язання Президента чи Прем’єр-міністра.

«Інвестори повинні бути переконані, що Україна дотримується певних норм не тільки через перебування при владі певної особи. Вони повинні бути впевнені, що на свої інвестиції вони зможуть отримати великі відсотки прибутку», - зазначив президент СКУ.

Ґрод також наголосив, що ключовим у цьому питанні є чітка орієнтація на європейський шлях розвитку.

«Моє основне послання: зараз Україна потребує чіткої дорожньої карти щодо того, як вона діятиме щодо свого членства в ЄС та Північноатлантичного партнерства. Ще довгий шлях попереду, але зараз, на жаль, Україна не подає належних сигналів щодо свого шляху. А ці чіткі сигнали забезпечать те, щоб Україна залишалась на правильному шляху реформ», - зауважив президент СКУ.

Як повідомлялося, з 17 по 27 листопада 2020 року відбудеться онлайн-форум «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса», де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за рік діяльності Уряду та Парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

Форум проводиться в межах підготовки до Ukraine Reform Conference, яка є ключовою щорічною міжнародною подією, присвяченою експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

У 2021 році URC відбудеться у Вільнюсі, Литовська Республіка. Протягом 23-х тематичних панельних дискусій громадські експерти разом з представниками влади та міжнародними партнерами говоритимуть про актуальний стан реформ та рекомендацій щодо їх подальшого втілення.