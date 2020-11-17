«Просвіта» в Аргентині долучилася до фундаторів порталу для освітян діаспори

Члени Українського культурного товариства «Просвіта» в Аргентині приєдналися до фундаторів порталу «Український освітній всесвіт: інтерактивна карта та форум українознавчих освітніх закладів» від Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Про це повідомляється на сторінці Український освітній всесвіт - МІОК в Фейсбуці.

Як зазначається, УКТ «Просвіта» в Аргентині (Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA) є багаторічним партнером МІОК.

В інституті висловили вдячність представникам «Просвіти» за сприяння в реалізації важливого для освітянської спільноти проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, «Український освітній всесвіт» – перший інтернет-портал, на якому розміщується інформація про діяльність українознавчих закладів у світі – суботніх і недільних шкіл (шкіл вихідного дня), культурних центрів, садочків та вищих студій.

Портал задуманий як майданчик для налагодження ефективнішого діалогу та обміну досвідом. Тут педагоги, викладачі та науковці із закордонних освітніх установ матимуть змогу популяризувати українознавчі студії, спілкуватися, ділитися інформацією про освітні, культурні, наукові проєкти, навчальними розробками та спільно створювати нові матеріали в онлайн-режимі.

Читайте також: Освітяни діаспори розпочинають серію навчальних вебінарів для педагогів українських шкіл закордону

Робота над порталом почалася цією весною. МІОК запросив українознавчі освітні заклади світу долучитися до проєкту «Портал «Український освітній всесвіт» (інтерактивна карта та форум українознавчих освітніх закладів)», ідея створення якого зародилася під час Першого світового форуму українознавчих суботніх та недільних шкіл (Львів, 18-22 серпня 2018 р.), що об’єднав педагогів із 36 країн світу.

«Портал «Український освітній всесвіт» - це: комунікативна платформа для українських освітян; унікальна можливість спільнодіяти; форум, де вас почують освітяни із всього світу; майданчик для обміну досвідом і напрацьованими матеріалами; можливість творення спільних авторських колективів; потужне джерело інформації про діяльність українознавчих закладів у світі та база їхніх контактів; ефективний доступ до оголошень, анонсів, повідомлень», - йдеться на сторінці порталу в Фейсбуці.

Як зазначається, партнерами проєкту є Світовий конґрес українців, Міністерство закордонних справ України, Світова федерація жіночих організацій, Пасторально-міграційний відділ УГКЦ тощо.

Приєднатися до проєкту можна, подавши інформацію про відповідний освітній заклад і заповнивши онлайн-форму.

Форма для українознавчих шкіл: https://forms.gle/16QUpFH38zqcaNgF8.

Форма для українознавчих вищих студій: https://forms.gle/4JTRcbrXj1UjzoU88.

З будь-яких питань щодо проєкту можна писати на електронну скриньку vsesvit.miok@gmail.com.

Детальніше про проєкт «Портал «Український освітній всесвіт» можна дізнатися за посиланням.