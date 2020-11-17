В діаспорі сумують за віцепрезиденткою СКУ та головою СФУЖО Анною Кісіль

В Торонто 16 листопада померла відома громадська діячка української діаспори в Канаді, підприємиця та меценатка, віцепрезидентка Світового конґресу українців (СКУ), голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анна Кісіль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

Зазначається, що Кісіль останній рік боролася з тяжкою недугою.

«Ми добре знаємо Анну Кісіль за її довголітню щиру і віддану працю для добра України і всього світового українства, а зокрема в команді СКУ, до якої вона приєдналася в 2008 р. як голова Світової ради культури, а з 2018 р., з обранням головою Світової федерації українських жіночих організацій, продовжила свою діяльність як друга заступниця президента СКУ. До свої останніх днів Анна Кісіль вболівала за українські справи та, попри тяжкий фізичний стан, долучалася до громадських справ. Смерть Анни Кісіль є болючою і непоправною втратою для всіх нас та для численних українців з усього світу, до кого торкалося її велике, добре та чуйне українське серце», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Кісіль упокоїлася в колі своєї родини в Торонто, Канада, повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

Значну частину свого життя Анна Кисіль провела в Україні. Вона народилася в місті Яремче на Прикарпатті, освіту здобула у Львівському будівельному технікумі й Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін, повідомляє Diaspora.ua.

«З 1990 року пані Анна жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес – Мeest Corporation Inc. (доставка приватних та комерційних вантажів в Україну та інші країни), виробництво «Росан-Пак» (Україна), компанія Мeest Media, а також відомий у Торонто ресторан «Золотий лев» та банкетний зал «Княжий двір», де відбувається чимало заходів української громади», – ідеться в повідомленні.

Водночас з початку 2000-х років Кісіль була активною діячкою української діаспори. Зокрема, вона була другим заступником президента СКУ, головою Світової федерації українських жіночих організацій та членом управи Конґресу українців Канади, відділ Торонто. Протягом 2008-2018 рр. років очолювала Світову раду культури при СКУ та протягом 2005-2016 рр. - Міжнародну організацію українських громад «Четверта хвиля».

«Пані Анна завжди щедро жертвувала кошти на розвиток української культури та освіти в Україні й діаспорі, зокрема фінансово підтримувала діяльність дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв і різних проєктів, доклала чимало зусиль до створення підручника «Крок 2» з української мови для діаспори, допомагала реалізовувати освітянські й культурні проєкти Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка"», – йдеться у дописі.

У жовтні 2020 року посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив Кісіль Хрест Івана Мазепи - державну нагороду України - відзнаку Президента України. Це відбулося на річних загальних зборах Світового конґресу українців.

Фото: Укрінформ, Diaspora.ua