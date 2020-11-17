Черговий спецрейс Баку-Київ планується на 30 листопада – посольство

Посольство України в Азербайджані повідомило, що на 30 листопада запланований черговий, тринадцятий, спецрейс Баку-Київ, яким можуть скористатися громадяни України та іноземці.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба українського диппредставництва.

«Борт Баку – Київ вилітає о 16:00 30 листопада (за бакинським часом). Приліт до Києва – о 17:45 у той же день (за київським часом). Квитки можна придбати за посиланням: https://skyup.aero/ru/best#special», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися цим рейсом можуть громадяни України та іноземці, які придбають поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією. Ця вимога не застосовуватиметься лише до іноземців та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту.

Детальніше про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» можна прочитати тут.

У диппредставництві також зауважили, що іноземці та особи без громадянства, які не мають дійсного дозволу на проживання в Україні або не є членами сімей громадян України, мають потурбуватися про підтвердження свого матеріального становища (детальніше про це - тут).

Зауважується, що більше інформації можна знайти на офіційному сайті Державної прикордонної служби України за посиланням.

У посольстві звернулися до майбутніх пасажирів з проханням потурбуватися про свій індивідуальний захист в аеропортах та в літаку: маска, медичні рукавички, антисептик, аби зробити подорож спокійнішою і зменшити шанси інфікування.

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Як додали в дипустанові, у разі виникнення питань можна телефонувати з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00 за телефонами +994 12 441 27 06, +994 50 255 75 18. Електронна адреса посольства: emb_az@mfa.gov.ua.