Українська поетеса візьме участь у Міжнародному фестивалі поезії та літератури в Туреччині

Віцепрезидентка Асоціації українських письменників, поетеса Людмила Дядченко представить Україну на великому літературному фестивалі, що проходить 16-20 листопада в місті Кахраманмараш, що на сході Туреччини.

Як зазначається в програмі фестивалю, українська поетеса виступатиме 18 та 19 листопада, повідомляє Ukr-Ayna - Український портал Туреччини в Фейсбуці.

Зауважується, що це не перший візит української авторки до Туреччини на літературний захід. Зокрема, у 2018 році у Стамбулі відбулася презентація третьої поетичної збірки Дядченко «Курка для турка», яка містить твори турецькою мовою.

У фестивалі, як зазначається, візьмуть участь більше ста поетів та письменників із різних країн.

Детальінше – на сайті заходу: https://www.kmedebiyatgunleri.com/.

Дядченко Людмила Сергіївна (2 серпня 1988 року) — українська поетеса, віце-президент Асоціації українських письменників, кандидат філологічних наук. Лауреатка літературних фестивалів і премій. Учасниця міжнародних літературних феестивалів.

Окремі вірші перекладені англійською, грузинською, хорватською, боснійською, російською, арабською, турецькою, азербайджанською мовами.