В Туреччині віддали шану пам’яті представнику УНР Володмиру Мурському
Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці в Фейсбуці.
Зазначається, що могилу Мурського (10 листопада 1888 р.– 19 липня 1935 р.), який похований на одному з кладовищ в Стамбулі, відвідали український посол, генеральний консул в Стамбулі Олександр Гаман з дружиною Іриною.
«Володимир Мурський - видатна постать міжвоєнного українського руху, представник у Константинополі уряду УНР в екзилі, активний громадський діяч та письменник. Все своє життя присвятив боротьбі за незалежність Української держави, видавав ґрунтовні дослідження у міжвоєнний період у Туреччині про свою Батьківщину», - зауважив Сибіга.
Посол нагадав, що стараннями генерального консульства України в Стамбулі його могилу було відновлено, а «завдяки жертовній діяльності Алії Усенової ім’я Мурського повернуто із небуття та зараз ведуться активні роботи з дослідження його спадщини».
Як повідомлялося, весною 2018 року в Стамбулі встановили місце поховання Володимира Мурського. Його могилу вдалося віднайти завдяки спільним зусиллям Генерального консульства України в Стамбулі та Українського культурного товариства в Стамбулі й особисто кореспондента спілки Алії Усенової.
Володимир Мурський - український журналіст, письменник, педагог, громадський діяч, дипломат, представник екзильного уряду УНР в Туреччині (1929—1935).
Фото: Andrij Sybiha