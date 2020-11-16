В Туреччині віддали шану пам’яті представнику УНР Володмиру Мурському

У Стамбулі минулого тижня вшанували памя’ть українського письменника, громадського діяча, представника екзильного уряду УНР в Туреччині (1929—1935) Володимира Мурського з нагоди річниці від його дня народження.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці в Фейсбуці.

Зазначається, що могилу Мурського (10 листопада 1888 р.– 19 липня 1935 р.), який похований на одному з кладовищ в Стамбулі, відвідали український посол, генеральний консул в Стамбулі Олександр Гаман з дружиною Іриною.

«Володимир Мурський - видатна постать міжвоєнного українського руху, представник у Константинополі уряду УНР в екзилі, активний громадський діяч та письменник. Все своє життя присвятив боротьбі за незалежність Української держави, видавав ґрунтовні дослідження у міжвоєнний період у Туреччині про свою Батьківщину», - зауважив Сибіга.

Посол нагадав, що стараннями генерального консульства України в Стамбулі його могилу було відновлено, а «завдяки жертовній діяльності Алії Усенової ім’я Мурського повернуто із небуття та зараз ведуться активні роботи з дослідження його спадщини».

Як повідомлялося, весною 2018 року в Стамбулі встановили місце поховання Володимира Мурського. Його могилу вдалося віднайти завдяки спільним зусиллям Генерального консульства України в Стамбулі та Українського культурного товариства в Стамбулі й особисто кореспондента спілки Алії Усенової.

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Володимир Мурський - український журналіст, письменник, педагог, громадський діяч, дипломат, представник екзильного уряду УНР в Туреччині (1929—1935).

Фото: Andrij Sybiha