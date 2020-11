В Іллінойсі 22 листопада вшанують пам’ять жертв Голодомору

Віртуальна подія «Пам'ятаючи Голодомор: вшанування пам’яті жертв Голодомору-Геноциду в Україні» відбудеться 22 листопада в Іллінойсі за участі президента Світового конґресу українців (СКУ) Павла Ґрода.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Світового конґресу українців (СКУ) в Фейсбуці.

Захід організовано Музеєм Голокосту в Іллінойсі (Illinois Holocaust Museum & Education Center) спільно з Києво-Могилянською фундацією Америки (Kyiv-Mohyla Foundation of America).

У рамках події гості почують свідчення дітей тих, хто вижив під час штучно створеного сталінським режимом голоду в 1932-33 рр. в Україні. Своїми думками про Голодомор поділиться Андреа Халупа - сценаристка фільму «Ціна правди» про британського журналіста, який першим розповів правду про Голодомор західним медіа на початку 1930-х років.

Реєстрація для участі в заході за посианням: http://ihm.ec/holodomor2020, зазначається на сторінці події в Фейсбуці.

Партнерами заходу є: Канадсько-українська фундація (The Canada – Ukraine Foundation); Науково-освітній консорціум з вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium); Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Український конґресовий комітет Америкии; Конґрес українців Канади; фонд Ukrainian Genocide Famine Foundation - USA, Inc; Український національний музей в Чикаго; Світовий конґрес українців та ін.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців (СКУ) опублікував календар онлайн-заходів, які проводитимуть світові українські громади, віддаючи шану жертвам Голодомору.

День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.