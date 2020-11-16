Президент СКУ виступить на форумі з питань реформ в Україні

Стан реформ в Україні обговорять під час онлайн-форуму «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» 17-27 листопада, в якому, зокрема, візьме участь президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоірнці СКУ в Фейсбуці.

Зазначається, що захід, який названо «ключовою подією року», проводиться в межах підготовки до конфреренції «Ukraine Reform Conference», що має відбутися в 2021 році у столиці Литви Вільнюсі.

Серед учасників форуму: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль; віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина; міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс; заступниця голови генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства і розширення, в.о. голови Групи підтримки України в ЄК Катарина Матернова та ін.

Трансляцію форуму українською можна переглянути, зокрема, на сторінці Реанімаційний Пакет Реформ – РПР в Фейсбуці.

Трансляція нглійською: https://bit.ly/2UrAyGp.

Долучитися в Zoom: https://bit.ly/3eWp8ng.

Під час форуму провідні політики та експерти обговорять прогрес впровадження реформ за рік діяльності Уряду та Парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки, зазначається на сторінці події в Фейсбуці.

Відбудуться 23 панельні дискусії, серед яких:

- Стан і пріоритети впровадження реформ в Україні;

- Євроатлантична інтеграція та національна безпека;

- Конституційна реформа і реформа Парламенту;

- Судова реформа;

- Реформа органів правопорядку;

- Антикорупційна політика;

- Економічні реформи.

Детальну програму заходу можна переглянути тут: https://bit.ly/32rEBGT.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців