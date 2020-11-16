Президент СКУ виступить на форумі з питань реформ в Україні
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на стоірнці СКУ в Фейсбуці.
Зазначається, що захід, який названо «ключовою подією року», проводиться в межах підготовки до конфреренції «Ukraine Reform Conference», що має відбутися в 2021 році у столиці Литви Вільнюсі.
Серед учасників форуму: Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль; віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина; міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс; заступниця голови генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства і розширення, в.о. голови Групи підтримки України в ЄК Катарина Матернова та ін.
Трансляцію форуму українською можна переглянути, зокрема, на сторінці Реанімаційний Пакет Реформ – РПР в Фейсбуці.
Трансляція нглійською: https://bit.ly/2UrAyGp.
Долучитися в Zoom: https://bit.ly/3eWp8ng.
Під час форуму провідні політики та експерти обговорять прогрес впровадження реформ за рік діяльності Уряду та Парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки, зазначається на сторінці події в Фейсбуці.
Відбудуться 23 панельні дискусії, серед яких:
- Стан і пріоритети впровадження реформ в Україні;
- Євроатлантична інтеграція та національна безпека;
- Конституційна реформа і реформа Парламенту;
- Судова реформа;
- Реформа органів правопорядку;
- Антикорупційна політика;
- Економічні реформи.
Детальну програму заходу можна переглянути тут: https://bit.ly/32rEBGT.
Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців