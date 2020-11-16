Українські підприємці, туроператори та ТПП Північної Македонії спільно розвиватимуть туризм

Українські підприємці, туроператори та ТПП Північної Македонії спільно розвиватимуть туризм

Укрінформ
Українські підприємці Північної Македонії, ряд українських туроператорів та керівництво Департаменту туризму при ТПП Північної Македонії з енергетики підписали договір про співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Республіці Північна Македонія (РПМ).

Зазначається, що документ підписали офіційний представник союзу малих та середніх підприємств України в Північній Македонії, голова громади закордонних українців в РПМ Олександр Урбанович за участі представників туристичних операторів України «Поїхали з нами», «Море турів», «Альф», «Хепі тур» та директорка Департаменту туризму при ТПП Північної Македонії з енергетики Івона Якімовська.

«Цей договір вплине на розвиток туристичного потенціалу обох країн, зокрема на малий та середній бізнес українців в РПМ, спрямований на популяризацію України в Північній Македонії», - зазначили кореспонденту Укрінформу в посольстві.

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Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia

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