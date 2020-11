Українські підприємці, туроператори та ТПП Північної Македонії спільно розвиватимуть туризм

Українські підприємці Північної Македонії, ряд українських туроператорів та керівництво Департаменту туризму при ТПП Північної Македонії з енергетики підписали договір про співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Республіці Північна Македонія (РПМ).

Зазначається, що документ підписали офіційний представник союзу малих та середніх підприємств України в Північній Македонії, голова громади закордонних українців в РПМ Олександр Урбанович за участі представників туристичних операторів України «Поїхали з нами», «Море турів», «Альф», «Хепі тур» та директорка Департаменту туризму при ТПП Північної Македонії з енергетики Івона Якімовська.

«Цей договір вплине на розвиток туристичного потенціалу обох країн, зокрема на малий та середній бізнес українців в РПМ, спрямований на популяризацію України в Північній Македонії», - зазначили кореспонденту Укрінформу в посольстві.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia