Співачка Софія Єгорова представила пісні з нового альбому на концерті в Чорногорії

Українська співачка Софія Єгорова взяла участь у концерті в рамках Днів молодих українських талантів в Чорногорії, які пройшли в Подгориці за підтримки посольства України в Чорногорії.

Про це повідомляється в пресрелізі «Master Management 360», якій є в наявності Укрінформу.

Виконавиця представила публіці яскраву 30-хвилинну програму – пісні з власного репертуару і кавер-версії на всесвітньо відомі хіти. Під час виступу співачка змінила кілька образів, кожен номер супроводжувався стильним відеорядом.

«Я ще довго була під концертними ендорфінами! У Чорногорії неймовірно щира й вдячна публіка. Під час концерту я представила кілька пісень зі свого альбому, над яким зараз працюю. Також вперше на сцені презентувала публіці mood-video на ремікс "Ми є любов"», - розповіла Єгорова.

Співачка додала, що їй було приємно отримати в новій країні чимало позитивних відгуків про її творчість, і подякувала за можливість взяти участь в заході.

Як зазначається, Гала-концерт відбувся на сцені культурно-інформаційного центру «Budo Tomovic». Напередодні концерту була організована велика пресконференція для всіх учасників заходу та чорногорських ЗМІ. А раніше, одразу по прильоту, Єгорова стала гостею ранкового ефіру на Чорногорському ТБ разом з організатором заходу Тетяною Колесніченко, де розповіла про свою творчість і концертну програму, яку представить в рамках великого міжнародного культурного проєкту.

Один день під час поїздки виконавиця присвятила екскурсіям мальовничою країною. А після повернення в Україну співачка та її команда зробили контрольні тести на COVID-19. Зауважується, що дотримання всіх карантинних норм у країні з червоної зони дозволило всім повернутися здоровими.

Як повідомляв Укрінформ, Дні молодих українських талантів в Чорногорії пройшли 2-9 листопада в культурно-інформаційному центрі «Budo Tomovic» у столиці Чорногорії Подгориці. В рамках заходу відбулися концерт молодих українських артистів та виставка юних українських художників Малюй.UA.

Учасницями концерту стали юні українські співачки Софія Єгорова, Любов Гріценко, Софія Сальваріду, Даніела Дмітрієва.

Як повідомлялося, проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR та KIC Budo Tomovic за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнером Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA виступив Національний музей Тараса Шевченка.

Фото: надані «Master Management 360»