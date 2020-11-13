На Алеї українських діаспор висадили нові дерева від українських громад закордону

На Алеї українських діаспор у парку на Русанівській набережній в Києві 11 листопада відбувся четвертий етап висадки дерев.

Про це повідомив один з координаторів проєкту Олександр Білера на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Висадка дерев, 4 хвиля. До нас доєдналися Норвегія, Росія, Німеччина», - зазначив активіст.

У КП по УЗН Дніпровського району, яки веде роботу з висадки зелених насаджень та догляду за ними, у тому числі й на Алеї українських діаспор, додали, що 11 листопада на ній висадили дві липи, дуб, ялину та два кущі калини.

Таким чином, наразі на Алеї загалом ростуть вже понад 30 дерев та кущів від українців закордону.

Як повідомляв Укрінформ, Алею українських діаспор було закладено у травні 2019 року українськми громадами з різних країн як символ зв’язку українців усього світу з Батьківщиною.

Один з координаторів проєкту Олександр Білера розповів, що завдання проєкту - закласти в Києві символічну алею та надати можливість кожній діаспорі посадити дерево від свого імені. Пам’ятний напис ідентифікуватиме дерево та діаспору. Планується висадити щонайменше 100 дерев.

Мета проєкту – показати єдність України з її дітьми-українцями, де б вони не знаходились. «Алея символічно показує, що будь-яка діаспора українців через своє коріння має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною», - зауважив Олександр Білера.

Дерева та кущі висаджуються групами, за готовністю та згідно із замовленням від українців закордону. Діаспоряни обирають дерево для Алеї голосуванням всередині громади, зважаючи, зокрема, на національні дерева країн проживання, вподобання членів громади тощо.

Види саджанців погоджуються з виконавцем робіт – Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м.Києва. Дерева повинні добре рости в умовах міста і паркової алеї, мають бути добре розвинені тощо.

Під час першої черги на Алеї діаспор висадили дерева від українських громад з Німеччини (Гамбург), Франції, Туреччини, Ірландії, Південно-Африканської Республіки, Люксембургу, ОАЕ, Великої Британії, Князівства Монако, США (Північна Кароліна), Сінгапуру та Італії.

В рамках другої черги посадили 8 саджанців, зокрема, дуб (від українців Латвії), ліщину (Мексика), горобину (РФ, Москва), платан (Грузія), клен канадський (Канада), ялину (Індія), дуб червоний (Німеччина, Саксонія), карагач (Казахстан), збільшивши кількість дерев до 20.

Під час третьої черги у квітні цього року Алея поповнилася 9 деревами. Автор ідеї про створення Алеї українських діаспор активіст спілки українців Гамбургу Feine Ukraine Олег Резник у коментарі Укрінформу повідомив, що цього разу висадили дерева від українців Португалії (клен), Єгипту (черемха), Австралії (липа), Монголії (калина), Японії (сакура), Швеції (ялина), Німеччини (Берлін, дуб), Данії (в'яз), а також Емігрантського радіо (каштан).

Як уточнили організатори, вони відійшли від попереднього принципу «Одна країна - одне дерево», адже у ряді країн живе по кілька мільйонів українців і не існує єдиної організації, яка б могла виступати від усієї громади. «Тому ми охоче запрошуємо різні спілки з різних країн та округів, земель, кантонів, областей, провінцій, штатів, воеводств тощо висаджувати свої дерева з відповідними табличками», - зазначив Олег Резник.

Фото: Олександр Білера в Фейсбуці