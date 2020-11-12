Сьогодні – річниця проведення першого Світового Конґресу Українців

Цього дня, у 1967 році, розпочався перший Світовий Конґрес Українців, на якому створили Світовий Конґрес Вільних Українців, перейменований пізніше на Світовий Конґрес Українців (СКУ).

Про це нагадує Укрінформ.

12-19 листопада 1967 року в Нью-Йорку проходив конгрес, що дістав назву Конґрес Свободи та став першою масовою маніфестацією української єдності в церковній, громадській і політичній сферах життя. Участь у цих зборах взяли понад тисячу делегатів з 17 країн світу.

На цьому Конґресі було прийнято рішення про створення Світового Конґресу Вільних Українців, який після проголошення незалежності України був перейменований на Світовий Конґрес Українців (СКУ).

Відкриваючи перший Конґрес СКВУ в Нью-Йорку, отець-прелат Василь Кушнір, якого пізніше обрали першим президентом СКВУ, сказав: «У розбудженій духовності і совісті вільного українця Світовий Конґрес Вільних Українців ставить програму: Україна мусить бути українською; найніжніші струни наших почувань мусять бути українськими; молода українська генерація мусить бути українською; Україні ми мусимо приготувати майбутність радіснішу і гіднішу, ніж усі її дотеперішні найсвітліші історичні дні…».

На сьогодні Світовий Конґрес Українців - одна з найвпливовіших проукраїнських сил у світі. Він об’єднує 20 млн українців, має мережу складових організацій та зв’язків з українцями більше ніж у 60-ти країнах, що мають спільне бачення, спільно діють у зміцненні позицій світового українства на міжнародному рівні та спільно підтримують народ України в прагненні жити в незалежній, територіально цілісній, реформованій та європейській Українській державі.

У 2003 році СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом, а у 2018 Конгрес набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.