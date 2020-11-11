Українці у Франції приєдналися до глобальної ініціативи на підтримку політв’язнів Кремля

Українська громада в Парижі приєдналася до глобального флешмобу PrisonersVoice з вимогами звільнення українських політичних в’язнів, які протиправно утримуються Росією.

Про це написала в Фейсбуці українська громадська активістка, представниця Об'єднання українців Франції Оксана Чорна, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Громада Парижа робила вже акції й долучалася до флешмобу за звільнення українських політв'язнів в Росії. Багатьом здається, що подібні акції не мають сенсу. Але це неправильна позиція. Кожна акція й кожен флешмоб допомагають тримати увагу до цього питання… Поки про ув'язнених в Росії українців масово говорять – вони не забуті, а тому мають шанс вижити», - переконана українка у Франції.

У соціальній мережі активісти розповіли, як долучитися до акції. Необхідно роздрукувати або намалювати хештег #PrisonersVoice, встановити табличку з хештегом на порожній стілець і зробити його фото удома, на вулиці, можливо й біля впізнаваної локації у місті. Потім потрібно опублікувати світлину у соціальних мережах; згадати у дописі, що сьогодні у тюрмах РФ утримують близько сотні громадян України за політичними мотивами, і щонайменше 234 українці перебувають в полоні в ОРДЛО; додати до допису хештеги #EmptyChairDay та #PrisonersVoice.

Фото: Oksa Chorna в Фейсбуці