Перше почесне консульство України відкрилося в азербайджанському Шемахи
Як передає Укінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Азербайджан.
Під час церемонії урочистого відкриття посол України в Азербайджані Владислав Каневський подякував керівництву країни, а також виконавчій владі Шемахинського району за те, що відтепер в стародавньому і славетному місті Шемахи буде присутня частинка України.
Керівник української дипмісії також привітав увесь азербайджанський народ з державним святом - Днем державного прапора в Азербайджані, побажав успішного подолання всіх викликів, які стоять перед країною, а також миру, злагоди і процвітання.
На знак солідарності України з братнім азербайджанським народом, а також з нагоди свята новостворене почесне консульство замайорить сьогодні кольорами азербайджанського прапора.
Крім того, присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять про загиблих азербайджанських і український героїв, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність своїх держав.
Як повідомлялося, в Посольстві України в Азербайджанській Республіці 27 жовтня відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України в місті Шемахи.
Під час церемонії посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки почесного консула України у місті Шемахи.
Консульський округ почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шема хинський райони АР.
Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.
Фото: посольство України в Азербайджанській Республіці в Фейсбуці