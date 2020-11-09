Перше почесне консульство України відкрилося в азербайджанському Шемахи

Відкриття почесного консульства України в місті Шемахи в Азербайджані урочисто відбулося 9 листопада.

Як передає Укінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Азербайджан.

Під час церемонії урочистого відкриття посол України в Азербайджані Владислав Каневський подякував керівництву країни, а також виконавчій владі Шемахинського району за те, що відтепер в стародавньому і славетному місті Шемахи буде присутня частинка України.

Керівник української дипмісії також привітав увесь азербайджанський народ з державним святом - Днем державного прапора в Азербайджані, побажав успішного подолання всіх викликів, які стоять перед країною, а також миру, злагоди і процвітання.

На знак солідарності України з братнім азербайджанським народом, а також з нагоди свята новостворене почесне консульство замайорить сьогодні кольорами азербайджанського прапора.

Крім того, присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять про загиблих азербайджанських і український героїв, які відстоювали суверенітет і територіальну цілісність своїх держав.

Як повідомлялося, в Посольстві України в Азербайджанській Республіці 27 жовтня відбулася урочиста церемонія з нагоди призначення почесного консула України в місті Шемахи.

Під час церемонії посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки почесного консула України у місті Шемахи.

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Консульський округ почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шема хинський райони АР.

Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.

Фото: посольство України в Азербайджанській Республіці в Фейсбуці