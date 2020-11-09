Українці Індії та Шрі-Ланкі привітали з Днем української писемності та мови поетичним відео

Українці з Індії та Шрі-Ланки підготували відеопривітання з нагоди Дня української писемності та мови.

Як передає Укрінформ, ролик розмістила в Фейсбуці співзасновниця Асоціації українців в Індії, поетеса Марина Акрам.

«Сьогодні, 9 листопада наша країна відзначає День Української писемності та мови. Без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Зі святом!», - написала Акрам.

Вона зауважила: «Античні мудреці казали: «Говори – і я тебе побачу». Якими побачить українців світ – залежить від самих українців. Нам, українцям, – любити і плекати мову!».

Акрам зазначила, що «мова не роз’єднує, мова – єднає» і наголосила: «Де б ми не жили, маємо шанувати, любити і не забувати рідну мову!».

У ролику представлені історічні та інші відомості про українску мову. Діти й дорослі читають вірші українською та розповідають про українську мову.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій - в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця».

Відео: Marina Akram