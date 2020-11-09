Боднар подякував Конґресу українців Канади за збереження української ідентичності та допомогу

Боднар подякував Конґресу українців Канади за збереження української ідентичності та допомогу

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Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар привітав Конґрес українців Канади (КУК) з нагоди 80-ї річниці його заснування.

Відеозвернення заступника міністра до учасників Загальних Зборів КУК розміщено на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.

«Щиро вітаю вас із 80-ю річницею заснування Конґресу українців Канади. Ми, українці з великої України, глибоко вдячні вам за збереження української ідентичності, українського духу, української мови. Ці речі – найголовніші для нашої нації. Збережена вами спадковість української справи створила міцний підмурок для сучасної Української держави», - зазначив Бондар.

Як зауважив заступник міністра акордонних справ, українці Канади одними  перших прийшли на допомогу, «коли війна ступила на нашу землю». «Політично і практично ми відчуваємо вагомий вклад українців Канади у спільну перемогу над московським агресором», - сказав Боднар.

Він висловив глибоку подяку за допомогу добовольцям, бійцям української армії, волонтерам і переселенцям.

Безцінним є також внесок КУК у збереження пам’яті про трагедію Голодомору, зауважив заступник міністра. «Поширена вами правда про цей злочин комунізму дозволяє сьогодні домагатися міжнародного визнання Голодомору геноцидом українців», - зазначив Боднар.

Він додав: «Ми й надалі потребуватимемо тісної взаємодії і вашої підтримки. Це стосується як розвитку української демократії, посилення позицій України у світі, так і протидії агресії Росії і допомоги у поверненні окупованих територій».

Заступник міністра пригадав зустріч із української громадою в Оттаві, яку назвав незабутньою подією.

«Для мене ви справжні герої. Ви зберегли Україну в серці. Між собою ви відновили її за океаном, а тепер маєте можливість підтримувати Українську державу своєю енергією і добрими справами. Дуже чекаємо на вас вдома, в Україні і пам’ятаймо, що тільки разом ми – сила і тільки разом переможемо. Многая вам літа! Слава Україні!», - зазначив Боднар.

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Як повідомлялося, 7-8 листопада 1940 року у Вінніпезі було створено Конгрес українців Канади – суспільно-громадську організацію Канади.

Саме 7-8 листопада 1940 року у Вінніпезі відбулись установчі збори майбутнього Конгресу українців Канади. Засновниками його стали 5 українських громадських організацій: Братство Українських Католиків, Союз Українців Самостійних, Українське Національне Об'єднання, Союз Гетьманських держав Канади, Союз Українських Організацій.

Спочатку організація називалася Комітетом українців Канади й була створена для координації дій місцевих українських організацій та співпраці української громади з урядом Канади. Одним із співзасновників та багаторічним головуючим Комітету був отець Василь Кушнір.

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На сьогодні Конгрес українців Канади –  громадська представницька рада, яка об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Конгрес Українців Канади нараховує шість провінційних рад (Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек) та ряд окремих філіалів, відділів та комітетів у містах всієї Канади.

Нині в Канаді мешкає близько 1,4 млн українців. Канада – третя країна за числом етнічних українців (після України і Російської Федерації). Канадські українці – найбільша слов’янська діаспора на території цієї північноамериканської країни.

Ніші співвітчизники завжди брали активну участь у суспільно-політичному, громадському житті країни. У цьому списку є політики, люди науки, спортсмени, митці, бізнесмени. Зокрема, колишній генеральний губернатор Канади Рей Гнатишин, колишній прем'єр провінції Альберта Едвард Стельмах, науковець та екс-губернатор Саскачевану Сильвія Федорук, письменниця, журналіст і політик Христя Фріланд, політична діячка МеріЕнн Міхичук.

Серед науковців -  мовознавець, один з основоположників канадської політики багатокультурності Ярослав Рудницький, вчений-психолог Альберт Бандура.

Окрім того, варто пригадати підприємців і меценатів Петра Яцика, Юджина Мельника, Соню Скарфілд, першу канадську жінку-космонавта Роберту Лінн Бондар, телеведучу і акторку Кетрін Винник та фотомодель Дарію Вербову, скульптора Лео Мола (Леоніда Молодожанина) та художника і письменника Василя Курилика.

Серед славетних канадців українського походження також багато відомих хокеїстів - Вейн Грецкі, Дейв Андрейчук, Джонні Бавер, Майкл Боссі, Тайлер Бозак.

Фото: МЗС України

Відео: Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці

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