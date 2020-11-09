Українська громада Анкари запрошує разом написати радіодиктант нацєдності

Українська спілка в Анкарі 9 листопада писатиме радіодиктант єдності та запрошує долучитися всіх охочих.

Про це повідомляється на сторінці спілки в Фейсбуці.

«Вже декілька років поспіль українці Анкари збираються в Українській спілці, щоб відзначити День української писемності та мови і написати радіодиктант національної єдності. На жаль, цього року реалії пандемії не дозволяють долучитися до флешмобу як завжди, але це не означає, що ми не зможемо відсвяткувати цей особливий для українців день разом. Тому запрошуємо всіх», - йдеться у повідомленні спілки.

Долучитися до написання спільного ювілейного ХХ радіодиктанту можна 9 листопада о 10:00 (за турецьким часом) на онлайн-зустріч в ZOOM за посиланням.

Як відомо, тисячі українців по всьому світу щороку беруть участь у флешмобі відзначають День української писемності та мови спільним написанням радіодиктанту.

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Цьогоріч текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант акторка Римма Зюбіна.

Про деталі на своїй сторінці у Facebook повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі.

Фото: Укрінформ, Ukrayna Derneği - Ankara / Українська Спілка в Анкарі