У Нью-Джерсі помер письменник і журналіст родом з України Аркадій Львов

У штаті Нью-Джерсі, США, у віці 93 років помер письменник і журналіст Аркадій Львов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Аркадій Львов народився в 1927 році під Одесою в робітничій сім'ї. Писав з 10-річного віку. У роки евакуації в туркменському місті Байрам-Алі вступив на історичний факультет Одеського університету, в 1946 його виключили. Напівофіційно продовжував займатися в Чернівецькому університеті.

У 1951-му йому вдалося здати держіспити в Одесі.

Працював учителем в Західній Україні, в 1968-му повернувся в Одесу.

З 1965 року Львов почав друкуватися у всесоюзних газетах, журналах та альманахах. Його перша книга "Крах патента" була видана в Одесі в 1966 році у видавництві "Маяк".

Рекомендацію до Спілки письменників Львову давали Валентин Катаєв, Костянтин Симонов, Борис Полєвой, однак більш консервативне правління Спілки письменників УРСР відмовилося затвердити цей прийом.

Між 1966-м і 1972-м роками Львов опублікував в СРСР шість збірок оповідань і повістей.

У 1976 році після "проробки" з партійних трибун і неможливості друкуватися він емігрував і жив у Нью-Йорку. Багато років письменник співпрацював з Радіо Свобода, вів програму "Юдаїзм", пізніше історико-політичну серію "Далі буде".

З 25-ти книг письменника найбільш видатною є його епопея "Двір", присвячена Одесі й перекладена кількома іноземними мовами.

Львов також є автором літературних есе про творчість Осипа Мандельштама, Ісаака Бабеля, Едуарда Багрицького, Михайла Свєтлова.

Фото: Радіо Свобода