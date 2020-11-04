У Нью-Джерсі помер письменник і журналіст родом з України Аркадій Львов
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Аркадій Львов народився в 1927 році під Одесою в робітничій сім'ї. Писав з 10-річного віку. У роки евакуації в туркменському місті Байрам-Алі вступив на історичний факультет Одеського університету, в 1946 його виключили. Напівофіційно продовжував займатися в Чернівецькому університеті.
У 1951-му йому вдалося здати держіспити в Одесі.
Працював учителем в Західній Україні, в 1968-му повернувся в Одесу.
З 1965 року Львов почав друкуватися у всесоюзних газетах, журналах та альманахах. Його перша книга "Крах патента" була видана в Одесі в 1966 році у видавництві "Маяк".
Рекомендацію до Спілки письменників Львову давали Валентин Катаєв, Костянтин Симонов, Борис Полєвой, однак більш консервативне правління Спілки письменників УРСР відмовилося затвердити цей прийом.
Між 1966-м і 1972-м роками Львов опублікував в СРСР шість збірок оповідань і повістей.
У 1976 році після "проробки" з партійних трибун і неможливості друкуватися він емігрував і жив у Нью-Йорку. Багато років письменник співпрацював з Радіо Свобода, вів програму "Юдаїзм", пізніше історико-політичну серію "Далі буде".
З 25-ти книг письменника найбільш видатною є його епопея "Двір", присвячена Одесі й перекладена кількома іноземними мовами.
Львов також є автором літературних есе про творчість Осипа Мандельштама, Ісаака Бабеля, Едуарда Багрицького, Михайла Свєтлова.
Фото: Радіо Свобода