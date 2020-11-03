Українці Люксембургу передали медичну допомогу сиротам і військовим в Україні

Об’єднання українок Люксембургу в неділю передало чергову партію допомоги для воїнів, сиріт та осіб похилого віку в Україні.

Про це повідомляється на сторінці об’єднання в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, минулої неділі було передано «цукрометри для шпиталя у Дніпрі, паперові рулони та рідку дезинфекцію на Піски, памперси та рукавички для Сестер у Франківську (Івано-Франківську - ред.)».

Також на сторінці об’єднання розміщено фотозвіт щодо отримання гумдопомоги, переданої наприкінці жовтня до Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.

Про отримання допомоги відзвітували також її отримувачі в Івано-Франківську.

Як повідомлялося, Об’єднання українок Люксембургу регулярно відправляє гумдопомогу українським військовим. Раніше, зокрема, було надіслано комп’ютери, монітори, цукрометри, паперові рулони на оглядові кушетки тощо.

Волонтерська організація Ukraїnka — Asbl Об’єднання українок Люксембургу була створена у 2014 році. За словами її голови Наталки Павлик, організація також включає в себе членкинь із Франції, Німеччини та Бельгії.

Об’єднання співпрацює з волонтерами по всій Україні, допомагає шістьом сиротинцям, чотирьом лікарням (двом мобільним, двом стаціонарним) і чотирьом будинкам літніх людей в Україні. Волонтери передають одяг, взуття, медикаменти, технику тощо.

Фото: Ukraïnka - Asbl Об'єднання українок Люксембургу/Фейсбук