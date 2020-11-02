Сьогодні – день народження легендарного канадського українського хокеїста-рекордсмена Білла Мосієнка

У цей день, 2 листопада, народився канадський хокеїст українського походження Білл Мосієнко (William Mosienko, 1921-1994, Вінніпег), відомий своїм рекордом: він забив три шайби за 21 секунду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Музею української діаспори в Фейсбуці.

Народився майбутній спортсмен у Вінніпезі в багатодітній сім’ї емігрантів з України. Його батько працював на котельні в Тихоокеанській залізниці, а мати була домогосподаркою.

Діти завжди мали чимало простору для заняття спортом. У 10-річному віці Білл досконало оволодів ковзанами й записався до хокейної секції. Свою спортивну кар’єру розпочав у юніорській хокейній лізі Манітоби. В сезоні 1939-1940 років виступав за команду «Вінніпег Монархс». У наступному сезоні підписав контракт з «Чикаго Блек Хокс».

Зауважується, що 23 березня 1952 року Біллу Мосієнку знадобилася всього 21 секунда, щоб закинути у ворота противника 3 шайби. На сьогодні це найшвидший хет-трик і рекорд, який ніхто не зумів побити. Завершив свою кар’єру спортсмен у 1955 році.

У 1965 році Білл був введений до Зали хокейної слави в Торонто, а в 1991 році у Вінніпезі одна зі спортивних арен міста була перейменована на «Білл Мосієнко Арена».

Детальніше про легендарного хокеїста можна прочитати в проєкті «Калиновий к@тяг».