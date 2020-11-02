Міжнародна місія КРЦ розпочала спостереження за місцевими виборами в місцях повторного голосування

Міжнародна місія організації закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) розпочала 1 листопада моніторити виборчий процес в місцях, де заплановане повторне голосування на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

«Міжнародна місія КРЦ спостерігатиме за підготовкою до виборчого процесу, здійснюватиме моніторинг і надаватиме оцінку повторним місцевим виборам. Запрошуємо приєднатися до Місії КРЦ», – поінформував голова Міжнародної місії КРЦ Олекса Мартінец.

Особам, які хочуть приєднатися до Міжнародної місії КРЦ зі спостереження за повторним голосуванням, пропонується заповнити анкету за посиланням.

За більш детальнішою інформацією, з питань співпраці тощо можна звертатися на електронну пошту crcobservers@gmail.com до координаторки місії КРЦ Владислави Полакової.

Як повідомляв Укрінформ, організація закордонних українців та друзів України «Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) представила звіт за результатами спостереження на місцевих виборах.

Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) акредитувала офіційних спостерігачів від «Міжнародної неурядової організації Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) на всі місцеві вибори в Україні 25 жовтня. Міжнародні спостерігачі з Чехії, Молдови, Словенії та Узбекистану приєдналися до Міжнародної місії КРЦ, яка проходить в межах проєкту «КРЦ – корпус спостерігачів на виборах».

15 липня 2020 року Координаційний ресурсний центр заявивпро розгортання Міжнародної місії КРЦ зі спостереження за місцевими виборами та моніторинг за підготовкою до виборчого процесу.

КРЦ є інформаційним об’єднанням, яка здійснює свою діяльність не тільки в Україні, але і в державах-членах НАТО і ЄС, йдеться на сайті об’єднання, створеного в Чехії.

Представництво КРЦ також є в Україні. Найпопулярнішими проєктами організації є Інформаційний портал, КРЦ – корпус спостерігачів на виборах, UKRmemorial – українські поховання, пам’ятники, барельєфи, День із закордонним українцем.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Явка склала близько 37%.

При цьому українці обирали 1421 міських, селищних, сільських голів. А також 1577 місцевих рад, з яких 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських.