Боднар привітав Українську суботню школу "Мрія" в Іспанії з ювілеєм

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар привітав Українську суботню школу "Мрія" та Асоціацію українських батьків і вчителів Каталонії "Берегиня" з 10-річчям від дня заснування навчального закладу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на лист, опублікований Управлінням закордонного українства МЗС України у Фейсбуці.

«Щиро вітаю вас з 10-річчям від дня заснування суботньої школи «Мрія». Високо цінуємо самовіддану працю викладачів, вихователів, усіх тих, хто протягом цих років створював славні традиції української суботньої школи «Мрія», а також конкретними справами дбав про збереження української мови, українського духу та батьківських традицій», - йдеться у повідомлення.

Як зазначив Боднар, завдяки зусиллям школи юні українці не втрачають зв’язок з Батьківщиною і відчувають себе невід’ємною частиною української родини.

Українська суботня школа "Мрія" у Барселоні заснована у 2010 році. Діє при українській асоціації батьків та вчителів Каталонії "Берегиня".

В школі викладаються усі основні предмети згідно чинних програм МОН України. При школі створена також школа мистецтв «Сузір’я» із відділами: хореографічним, музичним, театральним, декоративно-прикладного мистецтва.



Фото: Українська школа Мрія в Барселоні (Іспанія)/Facebook