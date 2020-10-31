КРЦ представив звіт за результатами спостереження за виборами в Україні

Організація закордонних українців та друзів України "Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр" (КРЦ) представила звіт за результатами спостереження на місцевих виборах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

За оцінкою КРЦ, виборчий процес 25 жовтня на місцевих виборах в Україні "майже відповідав нормам і правилам відповідно до чинного законодавства України, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на 199 виборчих дільницях наближено до міжнародних стандартів".

Повний звіт представлений за посиланням.

"З 1 листопада 2020 року Міжнародна місія КРЦ розпочне моніторити ситуацію та концентрувати увагу разом з акредитованими спостерігачами ЦВК від організації закордонних українців та друзів України “Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр” на процес підготовки міст України, де заплановане повторне голосування на місцевих виборах", – сказав голова міжнародної місії КРЦ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) акредитувала офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації "Координаційний ресурсний центр" (КРЦ) на всі місцеві вибори в Україні 25 жовтня. Міжнародні спостерігачі з Чехії, Молдови, Словенії та Узбекистану приєдналися до Міжнародної місії КРЦ, яка проходить в межах проєкту "КРЦ – корпус спостерігачів на виборах".

15 липня 2020 року організація закордонних українців та друзів України Міжнародна неурядова організація "Координаційний ресурсний центр" заявила про розгортання Міжнародної місії КРЦ зі спостереження за місцевими виборами та моніторинґ за підготовкою до виборчого процесу.

Міжнародна неурядова організація "Координаційний ресурсний центр" є інформаційним об’єднанням, яка здійснює свою діяльність не тільки в Україні, але і в державах-членах НАТО і ЄС, йдеться на сайті об’єднання, створеного в Чехії.

Представництво КРЦ також є в Україні. Найпопулярнішими проєктами організації є Інформаційний портал, КРЦ – корпус спостерігачів на виборах, UKRmemorial – українські поховання, пам’ятники, барельєфи, День із закордонним українцем.

Фото: Coordination Resource Center/Facebook