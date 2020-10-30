В СКУ стурбовані потенційним відступом України від курсу на євроінтеграцію

Свiтовий конґрес українців (СКУ) висловлює свою глибоку стурбованість потенційним відступом України від курсу на євроінтеграцію, від забезпечення ефективної роботи і подальшого вдосконалення антикорупційної системи в Україні.

Про це йдеться у заяві СКУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як наголосили в СКУ, ці небезпеки випливають із рішення Конституційного суду України щодо конституційності ключових аспектів антикорупційного законодавства України, включно з легітимністю діяльності Національного Агенства з питань запобігання корупції та Національного Антикорупційного Бюро України.

«Ми підтримуємо народ України у реалізації прагнень до демократичної, правової, процвітаючої та європейської України. Боротьба з корупцією повинна залишатися пріоритетом у порядку денному реформ в Україні», - йдеться у повідомленні.

«СКУ закликає Верховну Раду України, Президента України та Конституційний Суд України знайти легітимні, відповідно до Конституції України та законів України, шляхи вирішення даної ситуації, що дозволять відтермінувати набуття чинності рішення КСУ на час, що необхідний для внесення змін в законодавство та забезпечити безперебійну та незалежну роботу всієї діючої антикорупційної структури в Україні», - наголошується у заяві.