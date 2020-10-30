В японському регіоні Чюбу відбудеться виїзне консульське обслуговування українців

В японському місті Нагоя (регіон Чюбу) 27-28 листопада відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України.

Про це повідомляється на сторінці події у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Під час виїзного консульського обслуговування громадяни будуть мати можливість отримати наступні послуги: вчинити нотаріальні дії (оформити довіреності, заяви про сімейний стан тощо); здійснити дії та консультації з питань громадянства (оформлення документів на постійне проживання за кордоном, вихід з громадянства тощо); отримати консультації щодо реєстрації актів цивільного стану (реєстрація народження); оформлення або подовження тимчасового консульського обліку та інші дії за запитом (у разі можливості).

З метою ефективного проведення консульського обслуговування, обов’язковим є запис та попередня консультація з консулом щодо необхідних консульських дій.

Всі бажаючі здійснити перераховані вище дії та отримати консультації з консульських питань можуть записатися на прийом в місті Нагоя до консула України за телефоном 03-5474-9773 або надіслати повідомлення на імейл consul_jp@mfa.gov.ua.



Фото: Укрінформ