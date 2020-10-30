Військовий госпіталь у Києві отримав гумдопомогу від українок Люксембургу
Укрінформ
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві отримав гуманітарну медичну допомогу від Об’єднання українок Люксембургу.
Про це повідомляється на сторінці Об’єднання у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Наша медична допомога для Головного військового київського госпіталя щасливо доїхала», - йдеться у дописі.
Минулого тижня українська громада Люксембургу зібрала гуманітарну допомогу для військових шпиталів, поранених та їхніх родин в Україні.
Громада відправила велику кількість інвалідних візків та інших засобів для пересування, призначених для людей з фізичними порушеннями, а також засоби індивідуального захисту.
Варто зазначити, що Об’єднання українок Люксембургу регулярно відправляє гумдопомогу українським військовим.
Фото: Ukraïnka - Asbl Об'єднання українок Люксембургу/Facebook