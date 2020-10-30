Військовий госпіталь у Києві отримав гумдопомогу від українок Люксембургу

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві отримав гуманітарну медичну допомогу від Об’єднання українок Люксембургу.

Про це повідомляється на сторінці Об’єднання у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Наша медична допомога для Головного військового київського госпіталя щасливо доїхала», - йдеться у дописі.

Минулого тижня українська громада Люксембургу зібрала гуманітарну допомогу для військових шпиталів, поранених та їхніх родин в Україні.

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Громада відправила велику кількість інвалідних візків та інших засобів для пересування, призначених для людей з фізичними порушеннями, а також засоби індивідуального захисту.

Варто зазначити, що Об’єднання українок Люксембургу регулярно відправляє гумдопомогу українським військовим.

Фото: Ukraïnka - Asbl Об'єднання українок Люксембургу/Facebook