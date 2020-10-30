Парафія Різдва Івана Хрестителя у Генті створила благодійний проєкт допомоги сиротам в Україні

Греко-католицька парафія Різдва Івана Хрестителя з бельгійського міста Гент започаткувала новий благодійний проєкт «Нитки», спрямований на допомогу сиротам, малозабезпеченим сім’ям, дітям зі шкіл-інтернатів та сиротинцям сімейного типу в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інформаційний ресурс УГКЦ.

«Благодійна програма створена для сприяння культурному та ментальному об’єднанню людей із різних регіонів України. Ми прагнемо, щоби люди із різних куточків країни цінували, пишалися і поважали різноманітність своєї держави через знайомство з історією та культурними особливостями інших регіонів. Ми прагнемо створити міцні горизонтальні зв’язки, соціальні зв’язки, між родинами, громадами, парафіями», – ділиться настоятель парафії Різдва Івана Хрестителя о. Іван Данчевський.

Фонд проєкту буде спрямований на організацію подорожей Україною для учасників програми. Такі мандрівки не лише познайомлять їх з іншими регіонами, а й допоможуть завести нові знайомства, сприятимуть розширенню світогляду учасника, самоідентифікації, як українця, та громадянина соборної держави. Вони покращать духовний та емоційний стан і поширюватимуть християнські засади та цінності, зазначається у повідомленні.

Ініціатива є перманентним «парафіяльним проєктом» парафії Різдва Івана Хрестителя в місті Гент (Бельгія). Збір коштів на виконання поставлених завдань проводиться через реалізацію різноманітних мініпроєктів, тому ідея також гуртує громаду парафії.

Долучитися до благодійної справи може будь-хто, організувавши свою власну подію чи інвестуючи свій час та вміння у вже створені ініціативи, або просто допомогти фінансово.

«Усі зібрані кошти витрачаються на вказані цілі саме в Україні. У такий спосіб, окрім цільової допомоги родинам, ми інвестуємо в економіку України через придбання товарів та послуг. Йдучи «від серця до серця» зробимо світ добрішим!» – закликають вірян організатори нового проєкту.