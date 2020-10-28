Канада згадує незаконно відселених українців

Канада сьогодні відзначає Національний день пам’яті інтернування під час Першої світової війни.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, резолюція щодо відзначення цього дня була ухвалена Конгресом українців Канади шість років тому.

«28 жовтня ми згадуємо Перші національні операції із інтернування в Канаді (1914-1920) - примусове інтернування 8759 українців та інших європейців, оголошених “ворожими іноземцями” та засланих до 24 таборів по всій Канаді», - заявили із цього приводу у Конгресі українців Канади.

В українській організації додали, що єдиною підставою до інтернування було походження людини. «Чоловіки, жінки та діти страждали під час Перших національних операцій з інтернування в Канаді не через будь-яку провину, але лише за те, ким вони були й звідки походили. В цей день ми згадуємо всіх потерпілих від цієї несправедливості», - зазначили у КУК.

У Конгресі пообіцяли докладати усіх зусиль, щоб надалі «покласти край будь-яким проявам дискримінації та несправедливості». «Ми закликаємо всіх канадців вшанувати цей важливий день пам`яті в своїх громадах», - підсумували у КУКу.

Як повідомлялося, Канада застосовувала політику інтернування щодо «ворожих іноземців» під час Першої світової війни та два роки після її завершення. Країна тоді перебувала у стані війни із Австро-Угорщиною, тож 4000 українців, які мали австро-угорське громадянство, були примусово виселені у табори, а їх майно конфісковане. Пізніше більшість із них були реабілітовані, хоча багатьох зобов’язали регулярно звітувати до поліції.

У 2008 році уряд Канади створив спеціальний фонд та виділив 10 млн дол на фінансування проєктів, присвячених вшануванню пам’яті тих, хто постраждав у ті часи.

Фото: ucc.ca