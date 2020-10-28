Українська Недільна школа у Будапешті підтримала київське "Динамо" перед матчем з угорцями

Учні Недільної школи при Державному самоврядуванні українців Угорщини (ДСУУ) в Будапешті підтримали київський футбольний клуб "Динамо" перед матчем проти угорського "Ференцвароша".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку ukrajinci.hu у Фейсбуці.

Учні та представники школи при ДСУУ та за сприянням Центру української культури та документації разом з комітетом медіа та молоді записали відео на підтримку української команди. У ньому вони заспівали також гімн України, тримаючи український прапор.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня футболісти київського "Динамо" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів проведуть виїзний матч проти угорського "Ференцвароша".

Поєдинок "Ференцварош" - "Динамо" розпочнеться у столиці Угорщини о 22.00.