СКУ: На місцевих виборах в Україні працювали 12 спостерігачів з 6 країн

Від Міжнародної спостережної місії Світового конґресу українців (СКУ) та Українського конґресового комітету Америки (УККА) на місцевих виборах в Україні 25 жовтня працювали 12 спостерігачів з шести країн світу.

Про це розповіла головний спостерігач Міжнародної місії Світового Конґресу Українців (CКУ) зі спостереження за виборами Наталія Немилівська під час презентації звіту, передає кореспондент Укрінформу.

«Від місії СКУ за виборчим процесом спостерігало 12 офіційних спостерігачів з шести країн. А саме – Канада, США, Данія, Швейцарія, Велика Британія та Франція», - розповіла вона.

За її словами, спостерігачі Міжнародної місії СКУ спостерігали за виборчим процесом у наступних регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Чернігівській області та місті Києві. У Донецькій області спостерігач працював у місті Слов’янськ.

Спостерігачі місії спостерігали за порядком дотримання загальнообов’язкових процедур, передбачених законодавством України. Дані процедури стосувалися відкриття виборчих дільниць, голосування, підрахунку голосів, а також ряду інших аспектів виборчого процесу.

Крім цього, спостерігачі проводили моніторинг стану дотримання вимог на дільницях для голосування людьми з обмеженими фізичними можливостями в частині забезпечення доступу даних осіб на дільницях. Зокрема спостерігачі відзначили обмеження доступу таких осіб до реалізації їхніх виборчих прав. Одним з таких прикладів стала відсутність відповідно облаштованої кабінки для голосування на дільниці у місті Дніпро, через що людина голосувала поза кабінкою.

Також увага спостерігачів СКУ була приділена моніторингу дотримання протиепідемічних заходів під час виборчого процесу. Наголошується, що спостерігачі зафіксували відсутність дотримання соціальної дистанції на виборчій дільниці у Київській області та недотримання достатнього розміру приміщення для голосування на дільниці у Слов’янську. Водночас спостерігачі відзначили забезпеченість виборчих дільниць антисептичними засобами та намагання учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних заходів.

Спостерігачі СКУ помітили ряд незначних порушень, які загалом не мали системного характеру. Зокрема, одна зі скриньок не була закріплена належною кількістю пломб. Також виникали питання під час сортування бюлетенів, коли відбувався підрахунок голосів.

Процес підрахунку голосів був оцінений місією, як «впорядкований та прозорий, проте затягнутий». Загалом процедури підрахунку голосів були дотримані, попри деякі недоліки, зокрема не завжди усі етапи виконувалися у встановленому порядку.