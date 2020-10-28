Діаспоряни Самсуна обговорили з мерією майбутні проєкти

Днями керівництво громадської організації "Чорноморська асоціація українців" у турецькому місті Самсун зустрілося із представниками мерії района Атакум.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт організації.

Представники української діаспори обговорили презентацію майбутніх спільних проєктів у мерії Самсуна.

Зазначається, що голова Джеміл Девечі та представники інших муніципальних органів влади були "приємно вражені" детально описаними туристичними проєктами, які будуть проводитись у співпраці із діаспорою у 2021 році.

"Презентація детально описала історію створення, діяльність та плани діаспори на рік, три та п'ять років, дала обширне поняття, що чекає діаспору та партнерів в найближчому та далекому майбутньому, окреслила перспективи співпраці та дала чітке поняття міцної ціленаправленості української громади у Самсуні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Чорноморська асоціація українців у Самсуні була офіційно зареєстрована 9 жовтня 2017 року.

Фото: Чорноморська асоціація українців/Facebook