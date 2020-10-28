Сьогодні народився

Сьогодні народився "бразильський Ван Гог" українського походження Мігель Бакун

Укрінформ
28 жовтня 1909 року народився бразильський художник українського походження Мігель Бакун, якого ще називають "бразильським Ван Гогом".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Музею української діаспори у Фейсбуці

Мистець з'явився на світ в сім'ї українських емігрантів. Малювати Бакун почав після знайомства з художником Жозе Пансетті у мореплавній школі.

У 1930 році, після аварії і звільнення з ВМС через інвалідність, переїхав до Куритиби, де працював фотографом і декоратором. У 1939 році, в пошуках сприятливого культурного оточення, переїхав до Ріо-де-Жанейро, але вже в 1940 році повернувся назад до Куритиби, де відкрив власну художню майстерню.

Мігель Бакун. Автопортрет. Полотно, олія. 1944
Мігель Бакун. Автопортрет. Полотно, олія. 1944

У 1950 році його запросили розписати фресками залу в резиденції губернатора. Зараз ця резиденція має назву «Замок Бател» і вважається історичною спадщиною країни.

Мігель Бакун. Морський пейзаж. Полотно, олія. Б/д
Мігель Бакун. Морський пейзаж. Полотно, олія. Б/д

Художник помер 14 лютого 1963 року, наклавши на себе кури через фінансові труднощі та депресію. Сьогодні іменем Бакуна названий виставковий зал у Музеї Оскара Німеєра.

Бакун зробив важливий внесок у розвиток світового модернізму, в своїй творчості він зумів об'єднати іпрессіонізм, експресіонізм і сюрреалізм. В його роботах можна простежити ноту абстракціонізму та релігійно тематики, що додає йому схожості з Ван Гогом.

Фото: Музей української діаспори, topclub.ua

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