Сьогодні народився "бразильський Ван Гог" українського походження Мігель Бакун

28 жовтня 1909 року народився бразильський художник українського походження Мігель Бакун, якого ще називають "бразильським Ван Гогом".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Музею української діаспори у Фейсбуці.

Мистець з'явився на світ в сім'ї українських емігрантів. Малювати Бакун почав після знайомства з художником Жозе Пансетті у мореплавній школі.

У 1930 році, після аварії і звільнення з ВМС через інвалідність, переїхав до Куритиби, де працював фотографом і декоратором. У 1939 році, в пошуках сприятливого культурного оточення, переїхав до Ріо-де-Жанейро, але вже в 1940 році повернувся назад до Куритиби, де відкрив власну художню майстерню.

Мігель Бакун. Автопортрет. Полотно, олія. 1944

У 1950 році його запросили розписати фресками залу в резиденції губернатора. Зараз ця резиденція має назву «Замок Бател» і вважається історичною спадщиною країни.

Мігель Бакун. Морський пейзаж. Полотно, олія. Б/д

Художник помер 14 лютого 1963 року, наклавши на себе кури через фінансові труднощі та депресію. Сьогодні іменем Бакуна названий виставковий зал у Музеї Оскара Німеєра.

Бакун зробив важливий внесок у розвиток світового модернізму, в своїй творчості він зумів об'єднати іпрессіонізм, експресіонізм і сюрреалізм. В його роботах можна простежити ноту абстракціонізму та релігійно тематики, що додає йому схожості з Ван Гогом.

Фото: Музей української діаспори, topclub.ua