Опубліковано попередні висновки Міжнародної місії СКУ щодо дня голосування 25 жовтня

День голосування - 25 жовтня - спостерігачі Міжнародної місії Світового конґресу українців (СКУ) спостереження за виборами активно провели на виборчих дільницях в різних регіонах України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт СКУ.

Як зазначається, попри виклики пов’язані з пандемією, Міжнародні місії СКУ та УККА змогли організувати короткотермінових спостерігачів на день виборів.

Міжнародні спостерігачі стежили за дотриманням виборчих процедур передбачених законодавством: порядку роботи виборчих дільниць, інформування виборців, процесу голосування, підрахунку голосів, а також ряду інших аспектів виборчого процесу. Додаткову увагу міжнародні спостерігачі зосередили на дотриманні правил безпеки голосування під час СOVID-19 та доступності виборчих дільниць для людей з інвалідністю.

«Неприпустимим порушенням ми вважаємо втручання у виборчий процес України інших держав, зокрема, Угорщини. Також, маємо сподівання, що будуть відновлені виборчі права громадян 18 територіальних громад на Сході України, які не змогли взяти участь у виборах 25 жовтня», – заявив Голова Міжнародної місії СКУ спостереження за виборами Борис Вжесневський.

«За попередніми підсумками, на сьогоднішній день, волевиявлення відбулось з незначними, несистемними порушеннями, які не впливатимуть на остаточні результати голосування», - додав він.

Пресконференція міжнародних місій СКУ та УККА спостереження за виборами відбудеться 28 жовтня 2020 року, о 15:00 за Києвом. Пряма трансляція буде доступна на сторінці Світового Конґресу Українців у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес Українців та Український конґресовий комітет Америки організували Міжнародну спостережну місію на чергові місцеві вибори 25 жовтня в Україні та провели на початку жовтня робочу зустріч із головою та членами Центральної виборчої комісії (ЦВК).

В СКУ та УККА також запросили волонтерів стати міжнародними спостерігачами.

Фото: Укрінформ