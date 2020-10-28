КРЦ розгортає Міжнародну місію зі спостереження за повторним голосуванням на виборах

Організація закордонних українців та друзів України “Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр” заявила про готовність направити добровольців до офіційного спостереження за повторним голосуванням на місцевих виборах в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CRCMedia – новини європейської діаспори з посиланням на пресове повідомлення організації.

Організація закордонних українців та друзів України “Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр” (КРЦ) єдина у світі вислала Міжнародну місію КРЦ за спостереження на всі вибори, зазначається у повідомленні.

За словами очільника Міжнародної місії КРЦ, 25 жовтня активність виборців у місцевих виборах склала 37%, у проміжних виборах народного депутата України до Верховної Ради України в ОВО № 208 — 50%.

У більшості містах України відбудеться повторне голосування на місцевих виборів. Згідно з Виборчим Кодексом України, якщо ніхто з кандидатів на посаду міського голови не набрав 50 і більше відсотків під час голосування – два кандидати, які отримали найвищі цифри, продовжують боротьбу на повторних місцевих виборах.

“Запрошуємо всіх приєднатися до Міжнародної місії КРЦ та допомогти добровольцям із спостереження за повторним голосуванням на місцевих виборах. Наша діяльність в Україні проходить в межах проєкту КРЦ – корпус спостерігачів на виборах”, – заявив Голова міжнародної місії КРЦ.

Місія КРЦ з 1 листопада спостерігатиме за підготовкою до виборчого процесу, здійснюватиме моніторинг і надаватиме оцінку повторним місцевим виборам. Запрошуємо приєднатися до Місії КРЦ.

“З 1 листопада 2020 року Міжнародна місія КРЦ розпочне моніторити ситуацію та концентрувати увагу разом з акредитованими спостерігачами ЦВК від організації закордонних українців та друзів України “Міжнародна неурядова організація Координаційний ресурсний центр” на процес підготовки міст України, де заплановане повторне голосування на місцевих виборах”, – інформує Голова міжнародної місії КРЦ.

З анкетою учасників можна ознайомитися тут.

В КЦР звертають увагу на Виборчий кодекс України, зокрема на статтю 58 Офіційні спостерігачі, де зазначено, що офіційним спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Як повідомлялося, Міжнародна місія КРЦ проходить в межах проєкту "КРЦ – корпус спостерігачів на виборах", яка здійснює спостереження за всіма виборами в Україні призначених на 25 жовтня 2020 року, проводить моніторинг за підготовкою до виборчого процесу і надаватиме оцінку виборчій кампанії за всіма місцевими виборами та проміжними виборами народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208. Також міжнародні акредитовані спостерігачі ЦВК від КРЦ здійснюватимуть моніторинг процесу підготовки до повторних місцевих виборів, спостерігатимуть по містах України волевиявлення громадян України.