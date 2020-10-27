Посол в Канаді вручив відзнаку Президента України редактору «Новий Шлях Українські Вісті»

Посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив редактору щотижневої українсько-канадської газети «Новий Шлях Українські Вісті» Марку Левицькому Хрест Івана Мазепи.

Про це повідомляє Посольство України в Канаді у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва та плідну громадську діяльність Україна нагородила редактора New Pathway Ukrainian News/Новий Шлях Українські Вісті Марка Левицького Хрестом Івана Мазепи», - йдеться у повідомленні.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко вручив державну нагороду Президента України під час церемонії "Гетьманські Нагороди".

Також Гетьманські нагороди були вручені найактивнішим членам української громади Альберти.

Як відомо, Хрест Івана Мазепи — державна нагорода України — відзнака Президента України, що встановлена для відзначення громадян за значний внесок у відродження національної культурно-мистецької, духовної, архітектурної, військово-історичної спадщини, заслуги у державотворчій, дипломатичній, гуманістичній, науковій, просвітницькій та благодійній діяльності.

Фото: Посольство України в Канаді/Facebook