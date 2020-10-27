Режисер Сергій Пудіч розповів про життя діаспори та творчу діяльність в Китаї

Український продюсер, режисер та автор сценаріїв Сергій Пудіч, родом з Одеси, який зараз живе в Пекіні, розповів про культуру країни Далекого Сходу, про життя української діаспори в Китаї, громадянський рух та умови для творчості поза межами України.

Як передає Укрінформ, Пудіч став героєм «Клубу Активної Громади: діаспора» на сайті Institute Respublica.

Він розповідає, що працювати та знімати ролики для України, перебуваючи в Китаї, часом буває складніше і не так цікаво, як тоді, коли він перебуває прямо на знімальному майданчику. Адже робота через монітор часом буває не такою веселою, як робота безпосередньо з людьми.

Режисер ділиться рецептом підтримки своєї творчої енергії та тим, як знаходить натхнення. Він полюбляє їздити громадським або власним транспортом, щоб зосередитися та знайти наснагу для написання сценаріїв.

З планів на майбутнє – зняти кіно в Китаї, адже в цій країні доволі сильно розвинута індустрія кіно та серіалів, які за хороші гроші купують місцеві канали.

За його словами, в Пекіні українська діаспора об’єднується навколо Посольства України в Китаї, яке організовує різноманітні культурні заходи. Для прикладу, в 2019 році вони допомогли організувати концерт музичного гурту ONUKA. Крім того, запрошували різноманітні групи з України, симфонічні оркестри, проводять тематичні літературні вечори. Також українці завдяки соціальним мережам контактують один з одним, збираються на гру «Мафія».

«Українці їдуть до Китаю в першу чергу працювати. Тут цінуються люди, які можуть викладати англійську мову. Також в Китай запрошують на роботу жінок та чоловіків з європейською зовнішністю, які затребувані для зйомок в кіно-індустрії, рекламі», - розповідає Пудіч.

Сергій Пудіч — український продюсер, режисер та автор сценаріїв з Одеси, Україна. За освітою магістр політичних наук та бакалавр психології. З 2010 року почав знімати соціальну та комерційну рекламу, яка перемагала у різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях.

У 2012 він заснував кінокомпанію EasyLiving Films, яка спеціалізується на виробництві соціальних фільмів. 2015-го за підтримки посольства Німеччини зняв свій перший короткометражний фільм «Замовлення» на антикорупційну тематику. 2016 провів прем’єру повнометражного документального фільму «Симфонія живопису Вадима Кучера-Куцана» у стінах Одеського Національного Театру Опери та Балету, а також короткометражного фільму жахів «Мисливці за Металом» у Нью-Йорку.

Наприкінці 2017 року закінчив виробництво короткометражної чорної комедії «Crabgirl», фестивальна дистрибуція якої розпочалася у лютому 2017 у Венесуелі. В квітні 2018 року фільм отримав Bronze Remi Award на 51st WorldFest-Houstion Film Award в США.

Отримав звання «Режисер Року» у 2016-му і 2017 роках в рамках премії «Творча Молодь Одещини», багаторазовий фіналіст та переможець фестивалів соціальної реклами Molodiya Festival та «Iнший погляд».

Загалом має більш нід 100 нагород за його фільми, реклами та музичні відео.

Фото: openukraine.org