У Брюсселі презентували українську версію книги «Тентен у країні Сов‘єтів»

У брюссельському Будинку коміксів презентували українську версію книги «Тентен у країні Сов‘єтів».

Про це повідомляє Посольство України у Королівстві Бельгія у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Українська версія коміксу виплекана зусиллями багатьох людей, які роблять багато для промоції українсько-бельгійських відносин», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Тентен - перший європейський герой коміксів та символ Бельгії. Протягом ХХ століття вся Європа виховувалася та пізнавала Всесвіт на пригодах юного бельгійського репортера. Серія із 24 книг починалася з альбому про Радянський Союз і його тоталітарний режим, зокрема, про голод та колективізацію. У невизначеній місцевості (десь між Україною і Білоруссю) Тентен бачить, як у селян реквізують зерно, і допомагає селянам повернути його, аби ті не померли з голоду.

Так культовий персонаж бельгійської та європейської культури став свідком голоду 1921-23 рр. в Україні.

Фото: Посольство України у Королівстві Бельгія/Facebook