Українці у Франції занепокоєні включенням «прибічника Путіна» до складу спецкомітету ЄП

Українці у Франції занепокоєні тим, що депутат Європарламенту Тьєрі Маріані, відомий своєю активною прокремлівською позицією, увійшов до складу спеціального комітету ЄП з протидії іноземному втручанню у демократичні процеси в Євросоюзі, включаючи дезінформацію.

Про це йдеться у листі громадської організації Об’єднання українців Франції (ОУФ) до президента законодавчого органу ЄС Девіда Сассолі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Включення Тьєрі Маріані до складу спеціального комітету, який відповідальний за боротьбу із втручанням у демократичні процеси в Європейському Союзі, включаючи дезінформацію, викликало у нас здивування, нерозуміння та обурення. Для нас видається неможливим, що Маріані буде виступати з пропозиціями із протидії гібридним загрозам, кібератакам, хакерським діям, де головною причетною до цього стороною виступає Російська Федерація. Маріані є головним захисником і запеклим прибічником політики розпалювання війни Володимира Путіна», - заявляють автори послання.

Вони нагадалаи, що у книзі французького журналіста Ніколя Еніна «Росіяни у Франції», виданій у 2016 р., Маріані названо «неофіційним послом РФ у Франції».

У цьому зв'язку українські активісти у Франції ставлять під сумнів об’єктивність діяльності цього політика у складі спеціального комітету, відповідального за протидію гібридним загрозам.

«Ми висловили вам, пане президента, наші занепокоєння і нерозуміння. Можливо, ми отримаємо пояснення?», - йдеться у листі.

У Європарламенті французький депутат Тьєрі Маріані входить до політичної групи «Ідентичність і демократія», яка об’єднує політиків ультраправої націоналістичної ідеології. Він є представником партії «Національне об’єднання», яку очолює лідер французьких націоналістів Марін Ле Пен.

Ця політична сила підтримує окупацію Криму Росією, вважає, що на Донбасі триває "громадянська війна", заперечує та виправдовує інші акти агресії та порушення міжнародного права російською стороною, отримує від Москви фінансову та політичну підтримку.