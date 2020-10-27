На залізничній станції у Токіо представлені світлини, надані Укрінформом

На залізничній станції "Шинаґава" у Токіо в рамках виставки "Festivals in the World" представлені світлини, надані Українським національним інформаційним агентством "Укрінформ".

Про це повідомляє Посольство України в Японії у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, проєкт "Festivals in the World" реалізовано завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією району Мінато (Токіо).

На цьому заході представлені не тільки світлини, а також відео України.

Світлини надані Українським національним інформаційним агентством "Укрінформ" та мисткинею української етнофотографії пані Анною Сенік (Ladna Kobieta). Відео підготовлено проєктом "Ukrainer".

Виставка триватиме до 28 жовтня.

Фото: Посольство України в Японії