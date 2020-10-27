Українців Москви та Воскресенська запрошують на музичну виставу "Запорожець за Дунаєм"

У Москві та Воскресенську протягом листопада покажуть музичну виставу "Запорожець за Дунаєм" за мотивом першої української опери Семена Гулака-Артемовського.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CRC Media.

Виставу представить Об’єднання творчих груп театр "Союз Птіца-Гоголь": група "Трипільська Русь" (Український молодіжний клуб м. Москви), "Птіца – Гоголь" та студія "Імпровізація".

"Ви побачите ліричні, драматичні та феєричні сцени в барвах народного облачення, сучасний святковий день, який глядачу запам’ятається надовго", - йдеться у повідомленні.

Музичні вистави "Запорожець за Дунаєм" заплановано провести 4 листопада в Центральному Домі робітників мистецтва, 14 листопада - у Воскресенську та 19 листопада в Національному культурному центрі України в Москві.

Режисером вистави виступила Вєроніка Сєлівьорстава, художнім керівником – Іван Михайличенко, комерційним директором – Ярослав Копельчук.

У виставі беруть участь артисти Української народної хорової капели Москви. Партію Оксани виконує лауреат міжнародних конкурсів і фестивалів Іріна Єлісєєва.

Як відомо, "Запорожець за Дунаєм" — опера С. С. Гулака-Артемовського, що є першим твором цього жанру на лібрето українською мовою. Прем'єра відбулась у Петербурзі 14 квітня 1863 року.

Дія відбувається в османських володіннях (Задунайська Січ) наприкінці XVIII — на початку XIX сторіччя. Увертюра до опери написана в традиціях української народно-пісенної мелодики: в ній по черзі звучать теми головних персонажів опери — Одарки, Оксани, Андрія та Івана Карася.