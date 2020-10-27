Українці Анталії провели пісенний вечір

Українська громада в турецькому місті Анталія провела пісенний вечір за участю самодіяльного співочого гурту «Калина».

Про це Укрінформу розповіла керівниця Середземноморського об’єднання українців, учасниця гурту «Калина» Наталія Караджа.

"«Калина» співала українських пісень, потім співали разом. Хочемо, щоб і діти знали наші пісні, культуру, імена відомих українських поетів та композиторів. Дуже теплий та душевний вечір видався", - розповіла Наталія Караджа.

Окрім пісенної частини учасники програми розповідали про популярних українських авторів, співаків, історії написання деяких відомих пісень, читали гуморески Павла Глазового.

Захід планується проводити на постійній основі.

Фото: Калина Kalina/Facebook