В Азербайджані відкривається перше почесне консульство України
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт українського дипвідомства.
«Відкриття першого почесного консульства України в Азербайджані є свідченням високої динаміки співпраці між обома країнами та створює сприятливі умови для подальшого розширення торгово-економічних, культурно-гуманітарних та регіональних зав’язків між нашими державами», - йдеться у повідомленні.
Під час церемонії посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський передав новопризначеному почесному консулу України в Шемахи Мехралі Гасимову консульський патент та вручив службове посвідчення. Сторони підписали Угоду про функції та обов’язки почесного консула України у місті Шемахи.
Консульський округ почесного консула України у місті Шемахи охоплюватиме Агдаський, Ахсуйський, Гобустанський, Гьойчайський, Ісмаіллинський та Шема хинський райони АР.
Мехралі Гасимов - випускник Київського інституту міжнародних відносин. Обіймав різні посади в міжнародних компаніях SAP і DeGolyer & MacNaughton Corporation, приватний підприємець.
Фото: Посольство України в Азербайджанській Республіці