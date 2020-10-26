Призначено нового апостольського екзарха для українців-греко-католиків в Італії

Папа Франциск призначив апостольським екзархом для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, преосвященного владику Діонісія Ляховича, ЧСВВ, дотеперішнього делегата цієї церковної структури, перенісши його із титулярного осідку Егнації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інформаційний ресурс Української греко-католицької церкви.

У суботу, 24 жовтня у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець припинив мандат апостольського адміністратора sede vacante екзархату для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, в особі кардинала Анджело Де Донатіса, вікарія Його Святості для Римської дієцезії.

Владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ, народився 2 липня 1946 року Помбасі, Ітайополіс, штат Санта-Катаріна, Бразилія. Вступивши до Василіанського чину святого Йосафата, 30 березня 1970 року склав вічні обіти, а 8 грудня 1972 року прийняв священниче рукоположення.

Після навчання у Папському інституті святого Ансельма та Папському григоріанському університеті, о. Діонісій виконував різні душпастирські служіння та займався академічною діяльністю на батьківщині, впродовж восьми років був ректором Семінарії та Інституту філософії в Куритибі. У 1991 році приїхав в Україну для відродження філософсько-богословських студій Василіанського чину. Від 1996 по 2004 рік виконував служіння протоархимандрита Василіанського чину святого Йосафата.

21 грудня 2005 року було проголошено про призначення о. Діонісія Ляховича куріальним єпископом Києво-Галицького Верховного Архиєпископа, а 26 лютого 2006 року в Прудентополісі, Бразилія, відбулася єпископська хіротонія. Папа Венедикт ХVІ 7 січня 2009 року призначив владику Діонісія апостольським візитатором для українців-греко-католиків в Італії та Іспанії. Після проголошення Апостольського екзархату для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, апостольський адміністратор призначив його делегатом з усіма правами.

Як повідомлялося раніше, 11 липня 2019 року було проголошене рішення Папи Франциска про створення Апостольського екзархату для українців-католиків візантійського обряду, які проживають в Італії. Ця церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 145 громадах, здійснюють понад 60 священників. Катедральним храмом та осідком Апостольського екзархату є парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі. На чолі тимчасово вакантного осідку Святіший Отець поставив кардинала Анджело Де Донатіса як апостольського адміністратора.

Початок масової присутності українців-греко-католиків в Італії сягає своїм корінням кінця минулого століття. Душпастирська опіка здійснювалася в рамках служби «Мігрантес» Італійської Єпископської Конференції через призначення національного координатора, а душпастирів у громадах призначали місцеві дієцезіальні єпископи. Зв’язок з материнською Церквою забезпечувався також і через особу апостольського візитатора.

Фото: news.ugcc.ua